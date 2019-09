Massenschlägerei am Bahnhofsvorplatz: Drei Verletzte

Mehrere Rumänen und ein US-Amerikaner gerieten Sonntagnachmittag am Bahnhofsvorplatz aneinander.

Laut Polizei lieferte sich der 64-jährige US-Amerikaner zunächst in einem Linienbus mit den Rumänen ein Wortgefecht. Bei der Haltestelle am Bahnhof dürfte er von den Rumänen aus dem Bus gestoßen worden sein. Ein 19-jähriger und ein 42-jähriger Rumäne attackierten den Mann. Ein Zeuge berichtete, dass die beiden Männer mehrmals auf ihr Opfer eingetreten haben sollen. Der 64-Jährige besprühte seine Angreifer daraufhin mit einem Pfefferspray. Der 42-Jährige sowie ein neunjähriges rumänisches Mädchen wurden dabei an den Augen verletzt. Der Amerikaner musste mit einer stark blutenden Platzwunde am Kopf in das Landeskrankenhaus gebracht werden.

Quelle: SN