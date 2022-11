Massenschlägerei in der Stadt Salzburg endet mit neun Verletzten

Am Samstagabend wurde eine 74-jährige Frau von unbekannten Tätern überfallen. Sie entrissen der Pensionistin die Handtasche und rempelten die Frau so heftig, dass sie stürzte und sich am Kopf verletzte, …

Finanzen

Die Stadt Graz ist derzeit in argen finanziellen Nöten. Es ist lange her, da war auch die Stadt Salzburg einmal zahlungsunfähig - und ist nun reicher denn je. Was damals unternommen wurde, und was bis heute …