Massentests im Tennengau: Nach Annaberg ist jetzt der Rest des Landes dran

Annaberg-Lungötz war der Probelauf, nun rufen auch die restlichen Gemeinden zum Massentest.

Nach Lehrern und Polizisten wird am kommenden Wochenende die allgemeine Bevölkerung zum Corona-Schnelltest aufgerufen - im Tennengau am 13. Dezember von 8 bis 18 Uhr. Annaberg-Lungötz war am 1. und 2. Dezember Pilotgemeinde für den Massentest gewesen. "Es war für uns sehr hilfreich, alles im Echtbetrieb durchzumachen. Wir sind mit dem Ablauf und der Umsetzung in Annaberg-Lungötz sehr zufrieden", sagt Landesrettungskommandant Anton Holzer. "In Hinblick auf die landesweiten Massentestungen werden wahrscheinlich kleine Anpassungen aufgrund der Örtlichkeiten nötig sein, aber das ...