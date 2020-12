Massentests in Annaberg: Tag zwei im Ortsteil Lungötz

Am Dienstag wurden die ersten Corona-Massentests in Annaberg abgeschlossen, am Mittwoch werden die Tests im Ortsteil Lungötz fortgesetzt. Ab 8 Uhr früh kam die Bevölkerung in das Feuerwehrhaus.

