Massentests in der Stadt Salzburg: 75 von 28.000 Teilnehmern positiv getestet

Die Fehlerquote der Schnelltests lag am Freitag bei knapp 30 Prozent. Die Beteiligung: Ein Viertel der Wahlberechtigten kam zum Test.

Die Corona-Massentests der Bevölkerung in der Stadt Salzburg sind abgeschlossen. Wie die Behörden am Samstagabend meldeten, haben sich 27.985 Personen freiwillig testen lassen. Dabei wurden 75 positive Schnelltests registriert. Geht man von 110.000 Wahlberechtigten aus, dann haben nur 25,4 Prozent teilgenommen.

Am Freitag hatte es in der Stadt 15.361 Schnelltests mit 41 Positiven gegeben. Am Samstag waren es dann 12.624 mit 34 Positiven. Die bei den Positiven am Freitag nachfolgend durchgeführten PCR-Tests ergaben eine Schnelltest-Fehlerquote von knapp 30 Prozent. Die nötigen PCR-Tests von Samstag stehen noch aus.

Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) sieht eine gelungene Organisation der beiden Testtage. "Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie beim Roten Kreuz, dem Bundesheer, der Feuerwehr, der Polizei, dem Magistrat und den Standorten. Alle haben perfekt zusammengespielt und für die Bevölkerung ihr Bestes gegeben." Für die zweite Runde der Massentests am 8. und 9. Jänner sei man gut gerüstet.



Einsatzleiter Michael Haybäck sagt, die drei Teststandorte hätten sich bewährt. Beim Kongresshaus musste kurzfristig auf mehr Testspuren aufgestockt werden, weil der Andrang unerwartet hoch war. "Die Evaluierung der ersten Testtage mit den Einsatzorganisationen läuft bereits. Was ich jetzt schon sagen kann: Wir bleiben bei diesen Standorten, adaptieren da und dort ein wenig und stocken das Kongresshaus ein weiteres Mal auf - von ursprünglich 18 auf dann doppelt so viele, nämlich 36 Spuren."

Quelle: SN