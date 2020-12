Massentests in Salzburg: 385 von 581 positiven Corona-Schnelltests bestätigt

137.471 Personen haben sich bei den Covid-19- Massentests von 1. bis 14. Dezember im Bundesland Salzburg testen lassen.

Neben der Bevölkerung in allen Bezirken wurden Bewohner in Seniorenwohnhäusern und Pflegeheimen sowie Personal aus dem Bildungsbereich und Polizisten getestet. Die Gesamtzahl der positiven Schnelltests hat sich heute im Laufe des Tages durch Nachmeldungen noch um zehn auf insgesamt 581 erhöht. In Summe waren also 581 der Corona-Schnelltests positiv. Davon wurden 385, also 66,3 Prozent, durch einen PCR-Test bestätigt.

Quelle: SN