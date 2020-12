Massentests in Salzburg: Drei Bezirke testen noch, Einbruch in Testlokal

Flachgauer, Tennengauer und Pongauer sind noch am Sonntag eingeladen, an den Massentests teilzunehmen. Bisher ist die Teilnahme allerdings mau.

Die Massentests gehen in Salzburg auch am Sonntag weiter. Heute stehen im Flachgau 127 Testlokale mit 321 Straßen, im Pongau 58 Testlokale mit 166 Straßen und im Tennengau 37 Testlokale mit 102 Straßen bereit. Am Montag folgen die Seniorenwohnheime und die Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, das sind rund 5330 Personen.

Bisher 0,4 Prozent der Schnelltests positiv - höchste Rate im Lungau

Die Corona-Massentests der Bevölkerung in der Stadt Salzburg, im Pinzgau und im Lungau sind abgeschlossen. Wie die Behörden am Samstagabend mitteilten, kamen 52.366 Personen zum freiwilligen Test. Insgesamt gab es 207 positive Testergebnisse. Das entspricht knapp 0,4 Prozent der Ergebnisse. In der Stadt Salzburg nahmen 27.985 Personen teil (21,7 Prozent), 75 Schnelltests waren positiv. Das entspricht einer Rate von 0,27 Prozent. Im Lungau waren es 4630 Personen (28,6 Prozent) mit 33 positiven Tests auf das Coronavirus. Das sind 0,7 Prozent. Und im Pinzgau ließen sich 19.751 Personen abstreichen. Die Beteiligung liegt bei 27,8 Prozent. 99 Tests waren hier positiv. Das entspricht einer Rate von 0,5 Prozent. Auch hier steht die Bestätigung durch einen PCR-Test noch aus.

"Lausbubenstreich" in Mattsee

In Mattsee erlebten die Organisatoren des Tests und ihre Helfer eine Überraschung: In eines der zwei Testlokale, die Aula der Polytechnischen Schule, wurde am Wochenende offenbar eingebrochen. Das bestätigt Bürgermeister Michael Schwarzmayr (SPÖ) auf SN-Anfrage. Er spricht von einem kleinen Einbruch, "nichts Tragisches". Das Ganze deute eher auf einen Lausbubenstreich hin. "Zum Beispiel waren Plexiglasscheiben mit Tixo verklebt, Post-its angemalt und Stifte angeklebt. Es ist kein Schaden entstanden." Das Material wie die Testkits sei ohnehin versperrt gewesen. Er gehe auch nicht von einem Protest- oder Sabotageakt aus, sagt der Ortschef auf Nachfrage. In den ersten gut zweieinhalb Stunden des Testtags beteiligten sich in Mattsee übrigens knapp 15 Prozent. Schwarzmayr: "Es geht so dahin. Die Kapazität mit zwei Sprengeln und sieben Teststraßen ist ausreichend."

In Radstadt kamen bis zum späten Vormittag rund 400 Bürger, also zehn Prozent der Berechtigten, zum Test. Nur ein Schnelltest fiel bis 11 Uhr positiv aus. FPÖ-Bürgermeister Christian Pewny hofft auf zumindest 20 Prozent Beteiligung.

Seit 8 Uhr haben die Stationen auch in der Flachgauer Gemeinde Hallwang geöffnet. "Der Zulauf ist ganz wie erwartet. Altersmäßig sind die Getesteten gut gemischt", berichtet Bürgermeister Johannes Ebner. Zufrieden ist auch Bergheims Ortschef Robert Bukovc. Neben den Helfern von Feuerwehr und Rotem Kreuz haben sich in Bergheim auch zahlreiche Freiwillige gemeldet. "Im Einsatz sind auch jene sechs Gemeindeangestellten, die bereits die Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung beim Conatct Tracing unterstützen", so Bukovc.

Stadt: Schnelltest-Fehlerquote am Freitag bei 30 Prozent

In der Stadt Salzburg lag die Beteiligung nur bei 21,7 Prozent. Die bei den Positiven am Freitag nachfolgend durchgeführten PCR-Tests ergaben eine Schnelltest-Fehlerquote von knapp 30 Prozent. Die nötigen PCR-Tests von Samstag stehen noch aus. Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) sieht eine gelungene Organisation der beiden Testtage. "Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie beim Roten Kreuz, dem Bundesheer, der Feuerwehr, der Polizei, dem Magistrat und den Standorten. Alle haben perfekt zusammengespielt und für die Bevölkerung ihr Bestes gegeben." Für die zweite Runde der Massentests am 8. und 9. Jänner sei man gut gerüstet.

Einsatzleiter Michael Haybäck sagt, die drei Teststandorte hätten sich bewährt. Beim Kongresshaus musste kurzfristig auf mehr Testspuren aufgestockt werden, weil der Andrang unerwartet hoch war. "Die Evaluierung der ersten Testtage mit den Einsatzorganisationen läuft bereits. Was ich jetzt schon sagen kann: Wir bleiben bei diesen Standorten, adaptieren da und dort ein wenig und stocken das Kongresshaus ein weiteres Mal auf - von ursprünglich 18 auf dann doppelt so viele, nämlich 36 Spuren."

AK-Vorschlag: Antikörper-Tests für alle?

Die Corona-Tests der vergangenen Tage sollten aus Sicht von AK-Präsident und ÖGB-Landesvorsitzendem Peter Eder zumindest als Probelauf für eine mögliche Ausrollung des Impfstoffes nach erfolgter Zulassung gewertet werden. Die bescheidene Teilnahme an den Tests sieht er in der großen Verunsicherung der Bevölkerung begründet. "Solche wichtigen, österreichweiten Maßnahmen gehören ordentlich diskutiert und geplant. Im Anschluss muss mit Hilfe einer österreichweiten Aufklärungskampagne informiert und Sorgen und Ängste ernstgenommen werden." Eder regt zudem ein Abgehen von den Antigen-Tests hin zu freiwilligen und kostenlosen Antikörper-Tests. "Das Wissen über eine bestehende Immunität ist viel nützlicher, als das Wissen über den aktuellen Infektionsstand, der bei Kontakt mit dem Virus nach dem Test innerhalb kürzester Zeit umschlagen kann", so Eder. "Keiner weiß, wie viele Menschen seit dem Frühjahr mit Covid infiziert waren und keine Symptome gezeigt haben. Sie zu impfen, wäre kontraproduktiv und eine Verschwendung des dringend benötigten Impfstoffs, da diese Menschen immun sind." Er ist überzeugt, dass die Beteiligung an Antikörper-Tests weit höher wäre, als an den gerade durchgeführten Antigen-Tests.

Quelle: SN