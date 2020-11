Massentests in Salzburg: Ein Lokal pro 1000 Menschen

Das Rote Kreuz stellt am 12. und 13. Dezember 1000 medizinische Mitarbeiter, die Abstriche nehmen. Die Gemeinden suchen geeignete Gebäude.

In Annaberg startet am Dienstag die Serie an Corona-Massentests. Auch für das große Testwochenende 12./13. Dezember stehen erste Eckpfeiler der Organisation. Die Gesamtleitung liegt beim Land. Ein Teil der Bezirke ist am Samstag dran, der andere am Sonntag. Der 12. ist für Pinzgau und Lungau vorgesehen, der 13. für Flachgau, Tennengau und Pongau. In der Stadt Salzburg wird überlegt, die Massentests am Samstag und möglicherweise auch am Freitag, 11., durchzuziehen. Hintergrund: In der Stadt werden 500 der 1000 pro Tag ...