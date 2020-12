Massentests in Salzburg: Hohe Fehlerquote bei den positiven Tests zeichnet sich ab

Ein endgültiges Ergebnis zur Beteiligung steht noch aus. Fest steht aber jetzt schon: Viele positive Ergebnisse waren falsch.

Mit den Tests in den Salzburger Seniorenwohnheimen und Pflegeeinrichtungen wurden die Massentests in Salzburg am Montag abgeschlossen. Eine endgültige Quote zur Beteiligung konnte das Land Salzburg am Abend noch nicht nennen, weil die Ergebnisse aus 20 Einrichtungen ausständig waren. Wesentlich wird sich die Beteiligung von 27,7 Prozent der zum Test aufgerufenen Bevölkerung über 16 Jahren dadurch aber nicht mehr ändern: In den Pflege- und Senioreneinrichtungen waren gesamt 5330 Personen zum Test aufgerufen.

In der Stadt Salzburg war am ...