Massentests in Salzburg, Oberösterreich und Kärnten starten

Mit Salzburg, Oberösterreich und Kärnten starten am Freitag drei weitere Bundesländer in die Corona-Massentests. In Salzburg findet das Screening gestaffelt bis Montag statt, in Oberösterreich sind die 150 Teststationen von Freitag bis Montag geöffnet. Kärnten will das Vorhaben von Freitag bis Sonntag absolvieren, wobei in einzelnen Gemeinden aufgrund der Schneesituation vom Massentest abgesehen wird.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Salzburg und OÖ testet an vier Tagen, Kärnten an drei

In Salzburg startet am Freitag das Massenscreening in der Landeshauptstadt, wo auch am Samstag noch getestet wird. Im Kongresshaus, im Messezentrum und am Flughafen (Terminal 2) sind Teststationen aufgebaut. Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) wird um 7.30 Uhr im Kongresshaus der Erste sein, der sich dem Nasenabstrich unterzieht. Um 11.45 Uhr folgt Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). Neben Rotem Kreuz, Feuerwehr, Bundesheer und vielen Freiwilligen werden für die Abwicklung der Tests am Freitag und Samstag auch rund 170 Magistratsbedienstete im Einsatz sein. Sie sollen ab Freitag, 13.30 Uhr (also nach der üblichen Dienstzeit), mit Überstunden entlohnt werden. Die Höhe richtet sich je nach Verwendungsgruppe. Genau das kritisiert nun die Stadt-FPÖ. "Die unterschiedliche Bezahlung der Überstunden bei den Testungen ist ungerecht. Gleiche Arbeit für gleichen Lohn wird hier zum Hohn für die Mitarbeiter. Es kann nicht sein, dass in diesem Fall C-Bedienstete weniger als A-Bedienstete für die gleiche Arbeit bekommen", sagt Klubchef Andreas Reindl. Im Jänner 2021 hat die Bundesregierung eine zweite Massentestung der Bevölkerung angekündigt. Diese zweite Testung dürfte im Bundesland Salzburg am 9. und 10. Jänner stattfinden, wie die SN am Donnerstagabend aus dem Chiemseehof erfahren haben. Am Samstag folgen auch der Pinzgau und der Lungau, am Sonntag ist die Bevölkerung im Flachgau, Tennengau und Pongau dran. Am Montag können sich noch alle Bewohner in den Seniorenheimen und Behinderteneinrichtungen des Landes testen lassen. Quelle: APA