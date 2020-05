Massive Geschwindigkeitsüberschreitung auf Berndorfer Landesstraße

Bereits am 7. Mai haben vier Salzburger Jugendliche unbefugt einen Bagger in Betrieb genommen und damit großen Schaden angerichtet. Das Baufahrzeug stand in einem Waldstück neben einer Gemeindestraße in …

Chronik

Am Dienstag kam es in Bürmoos zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Eine 70-Jährige und ein 76-Jähriger gingen gegen 13 Uhr an der Moarhausgasse in Richtung Ortsende am Straßenrand entlang, als ein weißer …