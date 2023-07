"Massive, grundlose Gewalt": Wieder Prozess in Salzburg gegen amtsbekannten 15-jährigen Intensivtäter

Es ist eine erschütternde kriminelle Karriere, die ein 15-jähriger, im Pinzgau geborener und in der Stadt Salzburg lebender Tschetschene bereits hingelegt hat.

Im Juni 2022, gerade einmal 14-Jahre alt, war er wegen mehrerer Raubüberfälle und Körperverletzung zu 18 Monaten teilbedingter Haft, sechs davon unbedingt, verurteilt worden - vier Monate saß er auch im Gefängnis tatsächlich ab. Kurz darauf wurde der Bursche wegen Erpressung zu drei Monaten bedingt verurteilt, ehe er auch noch wegen tätlichen Angriffs auf einen Beamten eine bedingte Haftstrafe erhielt.

Ungeachtet dieser Verurteilungen und seiner "Hafterfahrung" setzte der 15-Jährige laut jüngster Anklageschrift munter weiter Straftaten: Zwei Jugendliche soll er brutal geschlagen haben; einen davon hat er laut den Ermittlungen nach Versetzen von Faustschlägen auch mehrfach das Knie ins Gesicht gerammt und dem auf dem Boden liegenden Opfer noch gegen den Hals getreten.

Aber nicht nur deswegen saß der seit 31. März daher wieder in U-Haft befindliche Bursch ohne Hauptschulabschloss am Freitag wieder in Salzburg vor Gericht. Staatsanwältin Elisabeth Reich, die von "massiver, grundloser Gewalt" sprach, lastete dem 15-Jährigen zudem Nötigung, Diebstahl, teils durch Einbruch, und Erpressung an. Der junge Angeklagte schwieg im Vorverfahren zu den Vorwürfe. Richterin Verena Wegleiter, Vorsitzende des Jugendschöffensenats, vertagte am Freitag den Prozess.