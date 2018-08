Massive Unwetter: Behörde löste im Glemmtal Zivilschutzalarm aus

Patientinnen beklagen lange Wartezeiten. Doch nun scheint eine Lösung in Sicht zu sein. Leserbriefe, E-Mails, Anrufe - bei den Pinzgauer Nachrichten gibt es jede Menge Klagen über die Mammografie im Bezirk. …

Die Gemeinden haben Probleme, Sprengelärzte zu finden. Eine Gesetzesänderung erhöht jetzt den Tarif für eine Totenbeschau auf 90 Euro. 56 Sprengelärzte gibt es auf dem Land in Salzburg, aber in drei Gebieten …

Chronik

Die zwei Angeklagten erhielten bedingte Haft- sowie unbedingte Geldstrafen (nicht rechtskräftig). Ein kanadisches Jugend-Eishockeyteam war im April bei einem Turnier in Zell am See zu Gast. Für zwei der Jung-…