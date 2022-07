Massiver Anstieg gegenüber dem Vorjahr: Salzburger Polizei ertappte heuer schon 170 Drogenlenker

Es sind bedenkliche Zahlen, die Oberst Friedrich Schmidhuber, Chef der Verkehrsabteilung der Polizei im Land Salzburg, im SN-Gespräch präsentiert: Salzburgs Polizisten zogen heuer bis einschließlich 10. Juli landesweit bereits 170 Fahrzeuglenker, die unter nachweislichem Suchtgifteinfluss standen, aus dem Verkehr. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2021 waren es 92 ertappte Drogenlenker, im gesamten Jahr 2020 etwa gar nur 54.

Polizeioberst Schmidhuber erklärt sich den erneut sehr starken Anstieg an erwischten Suchtgiftlenkern "natürlich auch damit, dass wir seit geraumer Zeit deutlich mehr Kontrollen durchführen. So haben wir zum einen inzwischen sieben Drogenvortestgeräte im Einsatz. Ursprünglich waren es nur drei. Zum anderen gibt es inzwischen auch bereits 26 einschlägig geschulte Polizisten, die im Kampf gegen Drogen am Steuer im Einsatz sind. Dadurch sind noch effizientere Kontrollen möglich - die Entdeckungswahrscheinlichkeit für einen Drogensünder hinterm Steuer steigt."

Zuletzt führte die ...