Massiver Anstieg: Heuer wurden in Salzburg schon 189 Drogenlenker ertappt

Es ist ein trauriger Rekord: Allein bis zum 11. November erwischte die Polizei in Salzburg bereits knapp vier Mal so viele Drogenlenker wie im gesamten Jahr 2020.

Die Zahl der Kfz-Lenker unter nachweislichem Suchtgifteinfluss, die von der Polizei in Salzburg heuer bereits erwischt wurden, ist im Vergleich zu 2019 oder 2020 in die Höhe geschnellt: Waren es 2020 exakt 54 und 2019 auch nur 59 ertappte Lenker unter Drogeneinfluss, so waren es heuer bis 11. November bereits 189, wie Oberst Friedrich Schmidhuber, Chef der Polizei-Landesverkehrsabteilung, am Freitag auf SN-Anfrage mitteilte. Man kann davon ausgehen, dass es bis Ende 2021 vier Mal so viele sein werden wie in ...