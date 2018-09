Massiver Gegenwind auf der Saalach

Es wurde Stimmung gegen die Kraftwerkspläne gemacht. Projektentwickler Josef Reschen stellte sich - und ist von der Kritik unbeeindruckt.

Ein gellendes Pfeifkonzert ertönte sonntags auf der Saalach: Paddler aus der Region und dem deutschen Raum demonstrierten mit einer gemeinsamen Ausfahrt gegen die Pläne eines Saalach-Kraftwerks zwischen Unken (Wehrstelle) und Schneizlreuth (Krafthaus). Hinter dem Projekt stecken der Salzburger Ex-Bürgermeister Josef Reschen, Franz Leikermoser und Johann Abfalter. Noch diesen Herbst seien die diversen Einreichungen in Deutschland und Österreich geplant.

Das Projekt ist vielen Interessenten ein Dorn im Auge. Im Juli wurde deshalb von Guido Kruetschnigg und Bernhard Berger die Bürgerinitiative "Wasser ist Leben - Rettet die Saalach" gegründet, jetzt wurden viele Betroffene an einem Ort versammelt. Naturschutzbund, Fischer, Wassersportler und Gastwirte schlossen sich zusammen, um die Bevölkerung zu informieren. Berger: "Die Saalach hat eine Wertschöpfung mit der Benützbarkeit als frei fließendes Gewässer für jedermann. Wenn das Kraftwerk kommt, ist das nicht mehr der Fall. Die Wirtschaftlichkeit würde gravierend darunter leiden."

Reschen stellte sich mit Abfalter der Diskussion. "Ich bin in dem Bewusstsein, ein großartiges Projekt für den Klimaschutz zu machen, zum Beispiel jährlich 56.000 Tonnen CO 2 einzusparen, relativ gelassen. Wir hören viele positive Reaktionen von Leuten, die nicht zu diesem Info-Tag gekommen sind. Es wird bei dem Projekt auch eine Bürgerbeteiligung geben. Interessanterweise haben auch schon Fischer ihr Interesse bekundet."



Josef Reschen über ...

... die Bedenken der Fischer: Der Einwand ist völlig unbegründet. Das Restwasser muss nach den bayerischen und österreichischen Vorschriften für den größten Fisch, der künftig dort erwartet wird, bemessen werden, den Huchen (100 cm lang). Wassertiefen, Fließgeschwindigkeiten, benetzte Fläche, Fischaufstieg und Fischabstieg sind für eine einwandfreie Passierbarkeit dieses Fisches und für seinen erforderlichen Lebensraum (und aller kleineren Arten wie die Äsche sowieso) ausgelegt. Die Saalach bei Unken wird bei Kennern der Situation als verbesserungswürdig angesehen, was den Besatz und Fischbestand betrifft. Auch bei dem von uns geplanten dynamischen Restwasser wird eine Verbesserung des jetzigen Zustandes möglich sein."

... die Einwände der Paddler: Sie sind bisher schon jahreszeitlichen und tageszeitlichen Beschränkungen unterworfen und können ihren Sport nur bei ausreichendem Durchfluss ausüben. An unserem Wehr wird eine Sohlanhebung (Rampe) mit ausreichender Breite (vier Meter) und Tiefe (mind. 50 cm Wassertiefe) angebaut, die Rafter und Kanufahrer ungehindert passieren lässt. Wir haben von Kanuten (Canyoning Guides) aus Schneizlreuth und Anger gehört, dass sie sich schon auf unsere Rampe als eines der vier bis fünf Highlights der Strecke zwischen Au bei Lofer und der Kläranlage Unken freuen. Mit unserer sohlgleichen Wehrschwelle wird auch gewährleistet, dass unser Wehr voll geschiebedurchlässig wird."

... die zahlreiche Kritik: "Unser Projekt ist sehr gut ausgearbeitet, auch in rechtlicher Hinsicht. Ich kenne kein Projekt eines Wasserkraftwerkes, gegen das nicht protestiert wurde. Hingegen kenne ich auch kein Wasserkraftwerk in Österreich und Deutschland, gegen das nach der Fertigstellung noch immer protestiert wurde. Die Kraftwerke an der mittleren Salzach und das Kraftwerk Lehen sind die besten Beispiele. Neben der Erzeugung nachhaltiger umweltfreundlicher Energie bieten sie heute vielfach Erholungsmöglichkeiten und fügen sich bestens in die Landschaft ein. Die Saalach wird in der Ausleitungsstrecke ein lebendiger Gebirgsfluss bleiben."

Das sagen Kraftwerksgegner:



Guido Kruetschnigg, Bürgerinitiative: "Wir wollen die Leute informieren, was hier läuft, weil öffentlich so gut wie nichts an Information verfügbar war. Ich nehme mir kein Blatt vor den Mund: Die Vorbereitungen der Projektinitiatoren und wie sie das Projekt vorantreiben, sind per Definition ein Schildbürgerstreich. Äußerst unprofessionell. Bei allen Konfrontationen mit Experten - ob Geologen, Ingenieure oder Biologen - können sie nicht standhalten. Es geht immer um den Stempel ,Grüne Energie, saubere Energie', aber was eigentlich zerstört wird, darüber wird nicht geredet. Darauf machen wir aufmerksam."

Wolfgang Fegg, Geschäftsführer TVB Saalachtal: "Wenn ich mir die Pläne anschaue, sehe ich für unsere Region keine nennenswerten Vorteile, aber einen ganzen Rattenschwanz an Nachteilen. Wir sind seitens des Tourismusverbandes gegen dieses Projekt, unterstützen die Bürgerinitiative zu 100 Prozent, nutzen unsere Kanäle, um auf die Thematik aufmerksam zu machen. Nach dem Motto: ,Säge nicht an dem Ast, auf dem du sitzt', ist das Thema Natur und landschaftliche Schönheit zentral in unserer Strategie verankert. Wir werden alles dafür tun, dass das so erhalten bleibt. Gegen Wasserkraft ist ja nichts einzuwenden. Aber es muss Sinn machen und passen. Aus meiner Sicht passt es hier in dieser Dimension überhaupt nicht."



Reinhard Riedlsperger, Bezirksfischermeister: "Man kann noch so oft argumentieren, dass in der Restwasserstrecke der Charakter eines Gebirgsflusses erhalten bleibt. Aber das wird nicht der Fall sein können. Es ist die Schleppkraft nicht mehr da, es wird Stauraum-Spülungen geben, es wir zu Veralgungen kommen. Das traue ich mir zu prophezeien. Wir sind der Meinung, dass gewisse sensible Bereiche geschützt und in Ruhe gelassen gehören. Wenn das Kraftwerk kommt, bin ich nicht mehr Bezirksfischermeister. Dann lohnt sich der ganze ehrenamtliche Aufwand, den wir betreiben, für mich nicht mehr."

Judith Hackinger, Organisatorin Protestpaddeln: "Ich habe die Freunde der Saalach auf die Saalach geholt. Es sind über 160 Paddler gekommen, sehr viele davon auch aus dem deutschen Raum. Unser Motto: ,Wir paddeln für freie Flüsse.' Die Sorgen sind groß, denn die Region ist europaweit eines der bedeutendsten Wildwasser-Zentren. Wir haben Wildwasser von mild bis wild. Die Strecke von Unken bis Schneizlreuth ist eine, die speziell für Anfänger super geeignet ist. Eine richtig schöne technische Strecke würde verloren gehen. Das ist, wie wenn man einem Skigebiet sagt: Einen Anfängerlift braucht es nicht. Meine Erfahrung zeigt, dass nach so einem Wehr viel zu wenig Wasser im Bach ist. Der Tourismus würde verlieren."