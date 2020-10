Massiver Gewaltausbruch eines 26-Jährigen: Fünf Jahre Haft und Anstaltseinweisung

Der Somalier rastete im März aus und ging auf Polizisten, Justizwachebeamte und Krankenpfleger los.

Ein Schöffensenat unter Vorsitz von Richterin Dagmar Schmidt verhängte am Mittwochabend am Landesgericht Salzburg über einen massiven Gewalttäter aus Somalia fünf Jahre unbedingte Haft. Zudem ordnete das Gericht die gleichzeitige Einweisung des - laut Gutachten hochgefährlichen - 26-Jährigen in eine Anstalt für (zur Tatzeit) zwar zurechnungsfähige, aber höhergradig abnorme Rechtsbrecher an. Das Urteil ist laut Gerichtssprecher Peter Egger bereits rechtskräftig.

Der Anklage zufolge war der bereits vier Mal vorbestrafte Somalier in der Nacht auf den 13. März ...