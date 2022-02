Mast der 380-kV-Leitung in Hallwang abgeknickt

Der Mast knickte um, als Sturmtief "Ylenia" über den Flachgau fegte. Verletzt wurde niemand. Die Austrian Power Grid (APG) hat Untersuchungen zur genauen Ursache des Vorfalls eingeleitet.

In einem Waldstück auf dem Gemeindegebiet von Hallwang ist am Donnerstag gegen 13 Uhr ein Strommast der 380-kV-Leitung umgeknickt. Verletzt wurde niemand. Der Bereich rund um den Mast sei umgehend gesichert und abgesperrt worden, heißt es bei der Austrian Power Grid (APG). Der Mast gehört zur Salzburgleitung, die derzeit im Bau ist und 2025 in Betrieb gehen soll. "Wir können noch nicht sagen, ob der Schaden aufgrund des Sturms entstanden ist. Die Untersuchungen laufen", sagt APG-Sprecher Fritz Wöber.