Mattighofen: 15-jähriger Bursch unter Drogen flüchtete mit auffrisiertem Moped vor Polizei

Eine ganze Reihe von Anzeigen - sowohl an die Bezirksstrafbehörde als auch an die Staatsanwaltschaft - kommt auf einen 15-Jährigen aus dem angrenzenden Innviertel zu.

Eine Polizeistreife wurde am Dienstagnachmittag auf einer Gemeindestraße in Mattighofen auf einen Mopedlenker ohne Helm und ohne Kennzeichen am Zweirad aufmerksam. Als der Lenker - später stellte sich heraus: ein 15-Jähriger - das Polizeiauto sah, flüchtete er mit dem Moped, die Beamten versuchten ihn mit aktiviertem Blaulicht, Folgetonhorn und auch Lautsprecher zum Anhalten zu bewegen - erfolglos. Er raste rücksichtslos durch mehrere Straßen, teils auch über Fußgängerwege, ehe er dann doch gestoppt werden konnte. Der Bursch machte wirre Angaben und gab zu, Suchtgift, konkret: Cannabis, konsumiert zu haben - was sich durch eine klinische Untersuchung bestätigte. Das Moped war zudem auffrisiert.