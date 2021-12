Mattsee: Gartenhütte, Carport und mehrere Autos gingen in Flammen auf

Enormer Sachschaden ist am Freitagabend bei einem Brand in Mattsee entstanden. Die Feuerwehr konnte aber Schlimmeres gerade noch verhindern.

Freitagabend kam es in Mattsee zu einem Brand eines Carports samt Gartenhütte. Das Carport und die abgestellten Fahrzeuge standen bei Eintreffen einer Polizeistreife in Vollbrand. Auch die direkt an das Carport angrenzenden Gartenhütte wurde stark beschädigt.

Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus und umliegende Gebäude konnte die Feuerwehr Matsse verhindern. Der durch den Brand entstandene Schaden ist groß. Ermittlungen zur Brandursache laufen.