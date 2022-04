Mattseer Diabelli Sommer setzt auf die verbindende und heilende Kraft der Musik

Der Mattseer Diabelli Sommer 2022 stellt unter dem Motto "Inmitten Europas" die Musik als Brückenbauerin in den Mittelpunkt.

Als Roberto Di Ronza als künstlerischer Leiter im vergangenen Sommer mit seinen Mitstreitern das Programm für den Mattseer Diabelli Sommer 2022 erarbeitete, stand alles noch unter dem Eindruck der Pandemie. Vom bevorstehenden Krieg in der Ukraine ahnte keiner etwas. "Unsere diesjähriges Motto ,Inmitten Europas' hat dadurch noch mehr Relevanz und Tiefe erhalten. Ursprünglich ging es mir um die Frage, welche Rolle Musiker und Künstler in unserer Gesellschaft noch haben", so Di Ronza, der seit fast 30 Jahren in Österreich lebt. ...