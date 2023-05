Mattseerin besucht mit ihren Therapiehunden Schulen, Kindergärten und Seniorenheime

Mit ihren Vierbeinern bietet sie seit 2021 Tiergestützte Therapie in der Pädagogik an. Die Grundausbildung zur Therapie-Begleithundeführerin absolvierte die Mattseerin vor drei Jahren in Kirchdorf an der Krems bei "Therapiehund & Co". Diese ist sehr aufwendig, denn die Tiere durchlaufen regelmäßig Gesundheitschecks und die Hundehalter verpflichten sich Fortbildungen zu besuchen. Für Elisabeth Mack sind die Hunde Familienmitglieder, in den Urlaub geht es nur gemeinsam mit dem Auto - eine Flugreise ohne Finn, Theo und Bartl käme nicht in Frage. Bei der Prüfung müssen Mensch und Hund ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen. Sicherheit hat oberste Priorität. Inzwischen hat sie schon die unterschiedlichsten Einsätze absolviert.

Mensch und Hund funktionieren als Team

Mit ihren Besuchshunden kommt sie in Schulen, Kindergärten oder zu Einrichtungen der Lebenshilfe. Das "Mensch-Hund-Team" funktioniere auch in der therapeutischen Arbeit, beispielsweise bei Hundephobie oder wenn sich bei länger anhaltenden Therapien eine gewisse Therapiemüdigkeit einschleiche, erzählt Mack. "Sobald die Kinder eine klare Körperhaltung einnehmen, reagiert der Hund sofort. Die Kinder erleben direkt, wie es ist, ernst genommen und nicht übergangen zu werden."

Der Hund als Spiegel des eigenen Verhaltens

Diese Erfahrung fördere das Selbstvertrauen. Im Zentrum "Ausbildungsfit" der Lebenshilfe werden Jugendliche darauf vorbereitet, dass sie einmal eine Lehre machen können. Mack erklärt: "Viele von ihnen haben schon Enttäuschungen erlebt, aber die Hunde ermöglichen ihnen einen persönlichen Zugang."