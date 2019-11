Mattsees Grüne fordern Abkehr von Recyclinghof im Naturschutzgebiet

Mattsee und Seeham planen ein gemeinsames Alstoffsammelzentrum auf dem Areal des Reinhalteverbandes in Zellhof. Die Grünen Mattsee lehnen das dezentrale Projekt vehement ab.

Bereits seit März gibt es einen mehrheitlichen Beschluss der Mattseer Gemeindevertretung für die Errichtung eines neuen Altstoffsammelzentrums in Zellhof. Gemeinsam mit der Gemeinde Seeham soll dort auf dem Areal der Kläranlage des Reinhalteverbandes gebaut werden. Die Planungen laufen bereits. Die Grünen Mattsee wollen das Projekt stoppen. "Millionen für einen dezentralen Recyclinghof auszugeben und weitere Flächen zu versiegeln, ist nicht nur in Zeiten der Klimakrise wider jede Vernunft", so Mattsees Grünen-Sprecherin Christine Schöchl. Das Grundstück für den neuen Recyclinghof liege im Naturschutzgebiet, dabei sei noch nicht einmal klar, ob an diesem Standort überhaupt gebaut werden dürfe.

"Wir sind dafür, den bestehenden, zentral gelegenen Recyclinghof zu modernisieren. Damit ersparen sich die Mattseerinnen und Mattseer mehrere Kilometer bis nach Zellhof", so Schöchl. Damit würde CO 2 eingespart und zusäztlicher Verkehr vermieden. Sie befürchtet auch, dass wegen der Entfernung viele Bürger künftig Reststoffe vermehrt in der Mülltonne entsorgen könnten. Eine Standortanalyse würde bestätigen, dass eine Modernisierung am bestehenden Standort möglich sei. "Für viele Mattseer ist der alte Recyclinghof auch ohne Auto erreichbar." Die Grünen seien nicht gegen interkommunale Projekte, aber im Naturschutzgebiet zu bauen, sei eine Fehlentscheidung. "Wir haben andere Prioritäten. Das Geld wäre für den Neubau des Kindergartens viel besser angelegt", meint Christine Schöchl. Zudem sei davon auszugehen, dass sich in den kommenden Jahren die Müllmengen wegen des wachsenden Umweltbewusstseins in Bevölkerung und Wirtschaft reduzieren werden.

Mattsees Bürgermeister Michael Schwarzmayr (SPÖ) hält der Kritik der Grünen entgegen, dass der bestehende Recyclinghof für eine Modernisierung nicht geeignet sei. "Die alte Fläche ist nur 1300 Quadratmeter groß und hat eine Dreiecksform, da ist es kaum möglich, eine zeitgemäße Adaptierung durchzuführen und das Sammelsystem zu optimieren." Andere infrage kommende Grundstücke in Zentrumsnähe gebe es nicht. In Zellhof stünden hingegen neben der bestehenden Kläranlage einige Tausend Quadratmeter zur Verfügung. Naturschutzrechtlich könne das Projekt erst eingereicht werden, wenn die Planungen abgeschlossen seien, so Schwarzmayr. Mit dem gemeindeübergreifenden Projekt habe man den Vorteil, dass das Altstoffsammelzentrum wirtschaftlicher geführt werden könne. "Wir haben mehr Personal und können auch die Öffnungszeiten ausdehnen", so Schwarzmayr.

In der mitbeteiligten Gemeinde Seeham wurde die Errichtung des gemeinsamen Recyclinghofs einstimmig, auch mit den Stimmen der Grünen, beschlossen. "Bei uns ist die Situation etwas anders, weil der bestehende Recyclinghof am Berg eher ungünstig zu erreichen ist", erklärt Bürgermeister Peter Altendorfer (ÖVP). Für Seeham sei der Standort in Zellhof sehr gut geeignet, das Areal werde vom Reinhalteverband auf 50 Jahre gepachtet. Laut Bürgermeister Altenberger ist die Eröffnung des neuen Altstoffsammelzentrums für Mattsee und Seeham für Mitte 2021 geplant. Bereits im nächsten Frühjahr soll auf der Zufahrtsstraße eine Linksabbiegespur eingerichtet werden.