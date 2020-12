Maturanten weichen auf den Unipark aus

Die Universität Salzburg stellt Vorlesungssäle im Unipark den Schülern des BG Nonntal zur Verfügung. Mit der Rückkehr der Maturanten an das Gymnasium sei es für die Schule schwierig geworden, den Abstand zueinander in den Klassenräumen einzuhalten.

Die Schüler der achten Klassen des BG Nonntal können seit Montag Uniluft schnuppern. Mit der Rückkehr der Maturanten an das Gymnasium sei es für die Schule schwierig geworden, den Abstand zueinander in den Klassenräumen einzuhalten. Deshalb habe Direktorin Barbara Mayerhofer bei der Universität Salzburg angefragt, ob Klassen auf die großen Vorlesungssäle im Unipark ausweichen könnten. Das Universitätsgebäude liegt gegenüber dem Gymnasium im Stadtteil Nonntal. "In der vergangenen Woche haben wir Bescheid bekommen. Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat", ...