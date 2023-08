Mauterndorf: Bau- und Recyclinghof steht vor Eröffnung

Gemeindeverbindendes Projekt von Mauterndorf und Tweng ist in der finalen Errichtungsphase.

Der Bau- und Recyclinghof in Steindorf wird im September den Betrieb aufnehmen.

Ein wenig Geduld ist noch gefragt. Die mit August geplante Eröffnung der neuen Anlage in Steindorf wurde auf September verschoben. "Der Bau- und Recyclinghof, für den die Gemeinden Mauterndorf und Tweng eine Gemeinschaft gegründet haben, ist in Fertigstellung. Die Übergabe und Inbetriebnahme wird am 24. September stattfinden", informierte Bgm. Herbert Essl.

3,5 Millionen Euro wurden in die beiden Infrastruktureinrichtungen investiert, Inventar inklusive. Einen eigenen Bauhof zu führen, wird Mauterndorf merklichen Aufwand ersparen. Derzeit sind Geräte, Material und Maschinen des Gemeindebauhofs an vier Standorten verteilt. Die Pflicht als Straßen- und Infrastrukturerhalter sowie Wasserversorger könne künftig effizienter gewährleistet werden. Lagermöglichkeiten, Garagentrakt und Werkstätten, darunter eine eigene Zimmerei, sowie Büroräumlichkeiten entsprechen modernsten Standards.

Der Recyclinghof bietet großzügig Raum zur Müllentsorgung. Neben den immer zugänglichen Containern wie für Grünschnitt oder Altglas wurde der Vorgang der Entsorgung optimiert. Ein Induktionsschranken regelt die Anzahl der durchfahrenden Autos, zur Entsorgung angehalten wird an den Sammelcontainern. Praktisch und einer der Gründe für die Standortwahl in Steindorf: Es besteht eine direkte Zufahrtsmöglichkeit zur Entsorgungsfirma Höller. Unnötige Wege und Kosten werden vermieden.