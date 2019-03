Mauterndorf: Hirschgeweih von Hausfassade gestohlen

In Mauterndorf haben Unbekannte von der denkmalgeschützten Brückenkeusche ein Geweih mitgehen lassen. Das Hirschgeweih hing in rund drei Metern Höhe.

Die Salzburger Polizei meldet einen kuriosen Diebstahl im Lungau. Zwischen Sonntag und Montag sollen unbekannte Täter in Mauterndorf ein Hirschgeweih von einer Hausfassade gestohlen worden. Konkret handelt es sich um jenes Geweih, das in drei Meter Höhe an der Hausfassade der denkmalgeschützten Brückenkeusche in Mauterndorf hing. Der Besitzer hat den Diebstahl am Montag bemerkt und bei der Polizei angezeigt. Es handelt sich laut Polizei um ein Jahrhundert altes Hirschgeweih. Der Sachschaden beträgt 5000 Euro. Die Ermittlungen laufen.

Quelle: SN