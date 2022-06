Mauterndorf: Niederländer stürzte mit Auto über Böschung

Zu einem ungewöhnlichen Unfall kam es in der Nacht auf Mittwoch in Mauterndorf. Ein Urlauber aus den Niederlanden wurde schwer verletzt als er sich von außen in sein Auto beugte und das Fahrzeug plötzlich ins Rollen geriet.

SN/bilderbox Die Freiwillige Feuerwehr Mauterndorf war bei der Bergung des verunglückten Fahrzeugs im Einsatz.