Max Mayr-Melnhof: "Jäger sind verpflichtet, den Wolf zu erlegen"

Landesjägermeister Max Mayr-Melnhof ruft dazu auf, die Bauern zu unterstützen, und verlangt Anonymität für den Schützen wie in Kärnten. .

Wenn in einer Woche die Jagd auf den Wolf eröffnet wird, heißt das noch lange nicht, dass sie auch erfolgreich ist. Landesjägermeister Max Mayr-Melnhof, der selbst in Osteuropa auf der Jagd nach Wölfen war, sagt: "Sie sind extrem schlau, sehr lernfähig und können Gefahren gut einschätzen. Am Ende wird es nur durch Zufall gelingen, ihn zu erlegen. Dazu müssen viele Leute oft rausgehen. Wie die Videoaufnahmen von dem Tier zeigen, bewegt es sich auch am hellichten Tag. Und der für ...