Maxglaner kritisieren teures Circustraining

Sechsstellige Fördersumme aus öffentlicher Hand - "Unfair gegenüber allen anderen Anbietern."

Die hohen Fördersummen von Stadt und Land boten nach dem Bericht über das neue Circustrainingscentrum Gnigl ("Stadt Nachrichten", 1. Februar) Anstoß für Kritik. Der Turnverein Maxglan sieht sich im Regen stehen gelassen. "Wir bieten seit 20 Jahren Zirkusakrobatik für Kinder, müssen aber mit zirka einem Promille der Fördersumme auskommen", teilte Regina Freinbichler mit. Sie ist Oberturnwartin im Zweig Zirkus - Wettkampfakrobatik in Maxglan.

Tatsächlich hat die Stadt für den Aufbau des Zelts in Gnigl laut Gemeinderatsbeschluss vom 14. Dezember 2016 rund 432.000 Euro in die Hand genommen. Der Beitrag des Landes beträgt 288.000 Euro. "Ja, wir haben für die Errichtung einen großen Brocken aus dem Kulturbudget der Stadt bekommen", bestätigt Wolfgang Neumayer, Obmann des Vereins "Mota", der das Zelt namens Circustrainingscentrum gemeinsam mit einem zweiten Verein, den Circusschulen Österreich, betreibt: "Es handelt sich aber auch um eine Sportstätte."

Hohe Subventionen verzerren den Wettbewerb

Dazu kommt eine Betriebskosten-Förderung von noch einmal rund 100.000 Euro, die sich Stadt und Land ebenfalls im Schlüssel 60:40 teilen. "Was hier passiert, ist etwas Einzigartiges. Um echtes, artistisches Training bieten zu können, braucht es technische Voraussetzungen wie etwa eine Mindesthöhe von neun bis elf Metern", argumentiert Wilfried Haertl, Geschäftsführer und Kassier im Verein Circusschulen Österreich. Die Betriebskosten-Hilfe ist vorerst für zwei Jahre als sogenannte Anschubfinanzierung genehmigt. Man werde aber auch 2019 darum ansuchen müssen, gibt sich Haertl keinen Hoffnungen hin: "Erst danach werden wir den break-even-point erreichen."

Zur Kritik aus Maxglan gehört, dass durch die einseitigen Subventionen ein ungleicher Wettbewerb entstehen würde. Was die Stadt laut Freinbichler nachdenklich stimmen müsste: "Wir bieten für die Familien leistbares Training an - drei Mal die Woche kostet für Kinder 68 Euro pro Semester. Im neuen Zelt kostet das 240 Euro", sagt sie. Das bestätigt Neumayer, wirft allerdings den Ball zurück. Er sagt, verglichen mit Angeboten des Musikums, seien das - im kulturellen Bereich, und dazu zähle der Circus - adäquate Beiträge. Nur so könne man Qualität bieten. Der Fehler vieler Turnvereine in Salzburg und anderswo sei, keine adäquaten Mitgliedsbeiträge einzuheben. Mit dem Effekt, dann eben auch keine großen Sprünge machen zu können.