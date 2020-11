Maximum bei den Infektionszahlen ist in Salzburg noch lange nicht erreicht

Donnerstag wurden 500 Neuinfektionen gezählt. Bis der Lockdown zu wirken beginnt, könnte diese Zahl auf 900 pro Tag anschwellen. Das Rote Kreuz rechnet nicht vor Dezember mit einer Entspannung der Situation.

Im Tagesrhythmus purzeln derzeit die Rekorde. Erstmals meldete das Land Salzburg am Donnerstag binnen 24 Stunden 500 Neuinfektionen. Allein in den vergangenen sieben Tagen wurden 2700 neue Infektionen registriert. "Nur in drei Gemeinden der 119 gab es in den vergangenen sieben Tagen keine Neuinfektion", berichtet der Leiter der Landesstatistik, Gernot Filipp. Aktuell sind 3900 Personen im Bundesland mit dem Coronavirus infiziert - das sind fast fünf Mal so viele wie beim Höchststand der ersten Covid-Welle.

Durch die verschärften ...