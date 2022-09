M+C Schiffer eröffnet neue Produktionshallen in Adnet

Seit gut 60 Jahren hat die deutsche Schiffer-Gruppe einen Standort in Adnet. Dort werden unter anderem rund 60 Millionen Zahnbürsten pro Jahr gefertigt.

Nicht immer werden Firmenerweiterungen in Adnet so heiß diskutiert wie die aktuellen Pläne von Schlotterer auf den Adnetfeldern: In unmittelbarer Nachbarschaft zum geplanten Werk des Sonnenschutzherstellers, aber fernab der Öffentlichkeit hat die M+C Schiffer GmbH in rund zehn Monaten Bauzeit ein neues Produktionsgebäude gebaut und vergangene Woche im Beisein der Eigentümerfamilie eröffnet. Der Standort gehört zur deutschen Schiffer-Gruppe, die in vierter Generation von der Familie Schiffer geführt wird und insgesamt rund 2000 Menschen beschäftigt. In den vier Standorten der Gruppe ...