Medaillen für junge Flachgauer Fachkräfte

Die Berufsinfomesse "BIM" war auch heuer wieder Schauplatz von 29 Wettbewerben der Berufsstaatsmeisterschaften "AustrianSkills". Fünf Flachgauer Lehrlinge kamen aufs Stockerl.

Stolz auf die Leistungen der Salzburger Lehrlinge bei den Berufsstaatsmeisterschaften "AustrianSkills" im Rahmen der Berufsinformationsmesse BIM ist Vizepräsident Manfred Rosenstatter von der Wirtschaftskammer Salzburg: "Ich gratuliere allen Siegern herzlich und wünsche ihnen viel Erfolg für die anstehenden Europameisterschaften EuroSkills oder Weltmeisterschaften WorldSkills. Gerade Wettbewerbe wie diese zeigen, wie hervorragend ausgebildet unsere jungen Fachkräfte sind." Gold gewonnen hat Verkäufer Matthias Brugger von Intersport Frühstückl in Tamsweg, er hat sich damit für die "WorldSkills" qualifiziert. Silber ging an Modetechnologin Theresa Fink vom Salzburger Heimatwerk, Hochbauer Jonas Lev von BSU Bauservice Unterberger in Abersee und CNC-Dreher Dominik Kovarik vom W&H Dentalwerk Bürmoos. Bronze schafften Steinmetz Markus Pongruber von Moser Stein in Seekirchen, Modetechnologin Viktoria Gstöttner von Wimmer schneidert in Schleedorf und CNC-Dreher Muhammed Erman vom W&H Dentalwerk Bürmoos.



Palfinger-Lehrlinge holten Gold und Bronze für OÖ

Der Palfinger-Lehrling Daniel Schinagl aus Oberösterreich konnte die österreichischen Staatsmeisterschaften im Schweißen klar für sich entscheiden und erneut den ersten Platz belegen. Auch der Palfinger-Lehrling Julian Gramlinger (Bronze) erreichte einen Stockerlplatz.

"Für Palfinger ist die BIM ideal, junge Menschen aus der Region anzusprechen und ihr Interesse zu wecken", erklärt Bernhard Eicher, Leiter der Lehrlingsausbildung bei Palfinger.