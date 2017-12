Mediamarkt-Mitbegründer Erich Kellerhals in Salzburg gestorben

Der Mitgründer und Minderheitsgesellschafter der deutschen Elektronikkette Media-Markt Erich Kellerhals ist tot. Der 78-Jährige starb am ersten Weihnachtsfeiertag im Kreise seiner Familie an seinem Wohnsitz in Salzburg.

Ein Sprecher der Kellerhals-Investmentgesellschaft Convergenta bestätigte der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag Medienberichte vom Tod Kellerhals'.

Der auf ein Vermögen von zwei Milliarden Euro geschätzte Unternehmer war mit gut 21 Prozent an den Elektronikketten Media Markt und Saturn beteiligt.

Mit dem Hauptgesellschafter Metro und später mit deren Abspaltung Ceconomy lieferte er sich einen jahrelangen erbitterten Machtkampf um das Sagen bei Media-Saturn.

Zuletzt hatten Vertreter seiner Investmentgesellschaft Convergenta den Jahresabschluss in einer Gesellschafterversammlung von Media-Saturn nicht abgezeichnet.

Kellerhals, dem in St. Pölten über die Convergenta das Einkaufszentrum Traisenpark und in Salzburg die "Shopping Arena" in der Alpenstraße gehörte, lebte mit seiner Gattin in einer Villa im Salzburger Stadtteil Aigen. Er erlag offenbar einem Herzproblem.

Erich und Helga Kellerhals waren gern gesehenen Gäste bei kulturellen Veranstaltungen. Das Paar besuchte alljährlich die Festspiele und zeigten sich in der Vergangenheit auch immer wieder großzügig.

Sie unterstützten etwa mit Spenden den Neubau der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität.

Er war außerdem Besitzer eines Restaurants am Schmedererplatz im Salzburger Stadtteil Parsch, das allerdings seit 2013 geschlossen ist.

Einen seiner letzten öffentlichen Auftritte absolvierte Kellerhals im Sommer bei der Aida-Premiere der Salzburger Festspiele.

Mit einem kleinen Laden fing es an

1963 gründet Erich Kellerhals gemeinsam mit seiner Frau Helga in Ingolstadt ein Geschäft, das Fahrräder, Ölöfen und Elektrogeräte im Sortiment hat. Über die Jahre entstehen neun Standorte in ganz Bayern.

Später stoßen Walter Gunz und Leopold Stiefel hinzu - letzterer meldet sich auf eine Zeitungsanzeige. 1979 wird in München der erste großflächige Laden eröffnet - ab diesem Zeitpunkt firmiert das Unternehmen unter dem Namen Media-Markt.

Damals beschäftigt der Elektronikhändler immerhin 140 Mitarbeiter, der Umsatz liegt bei rund 30 Millionen D-Mark.

Weil die Grundstückspreise in den Städten immer weiter steigen, entscheidet man sich, Geschäfte auf der grünen Wiese zu eröffnen. Die Banken sind von dieser Idee wenig begeistert.

"Alle haben uns abgeraten", sagt Kellerhals in einem Interview mit der bayerischen Zeitung "Donaukurier": "Die Namen der Banker sind mir übrigens noch in gut in Erinnerung."

Die Banker liegen falsch. Das Konzept wird ein voller Erfolg: "Die Kostenstruktur war solide, die Preise für die Verbraucher haben einfach gepasst."

Ceconomy-Aktien legten zu

Media-Saturn ist mit 65.000 Beschäftigten und rund 22 Mrd. Euro Umsatz die größte Elektronik-Handelskette Europas. Mit dem Hauptgesellschafter Metro und später mit deren Abspaltung Ceconomy lag Kellerhals seit 2011 im Clinch über die Geschäftspolitik.

In der Hoffnung auf ein Ende des jahrelangen Streits griffen die Anleger am Donnerstag bei Ceconomy-Aktien zu. Die im MDax gelisteten Titel legten 4,2 Prozent zu und markierten mit 12,26 Euro den höchsten Stand seit der Abspaltung von der Metro. "Die aktuelle Kursentwicklung spiegelt die Hoffnung wider, dass es eine Einigung zwischen den Kellerhals-Erben und dem Management um die Firmenstrategie gibt. Es ist allerdings fraglich, ob es dazu kommt. Da werden arg viel Vorschuss-Lorbeeren verteilt."

Ceconomy war im Sommer aus dem Handelsriesen Metro hervorgegangen, der in einen Lebensmittel- und einen Elektronikhändler aufgespalten wurde. Media-Saturn ist die zentrale Beteiligung der Ceconomy AG.

Erich Kellerhals sei eine bemerkenswerte Unternehmerpersönlichkeit gewesen und habe mit seiner Frau den Grundstein der heutigen Media-Saturn-Gruppe gelegt, hieß es von der Holding. "Dafür zollen wir ihm Respekt. Unser Beileid und Mitgefühl gilt seiner Familie", teilte der Ceconomy-Vorstand mit. "Ohne ihn und seine Familie hätte das Unternehmen nicht zu seiner Stärke gefunden", hieß es bei der Media-Saturn-Gruppe.

(SN)