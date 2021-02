Mediziner Richard Greil: "Nur ein harter Lockdown führt zu niedrigen Infektionszahlen"

Salzburg hat mit Abstand die höchsten Infektionsraten in Österreich. Die SN fragten Richard Greil, den führenden Coronaexperten des Landes, ob die Lockerung des Lockdowns zu früh kommt.

Passiert zu wenig, um zum Beispiel den Mutationen des Coronavirus nachzugehen? Richard Greil: Die derzeit im Zentrum für Molekulare Medizin in Wien durchgeführten Analysen, um Mutationen festzustellen, sind aufwendig und dauern zu lange. Sie sind nicht geeignet, um akute Sofortmaßnahmen zu ergreifen, wie mit der südafrikanischen Variante infizierte Menschen schnell zu isolieren.



Was müsste da in Salzburg geschehen? Wir benötigen schnellere Verfahren, um Mutationen feststellen zu können, maximal in ein bis zwei Tagen. Es gilt alle Laboratorien an ...