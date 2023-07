Medizinische Studie bei den Krimmler Wasserfällen

Im Fokus steht die Krankheit COPD. Einige Restplätze für betroffenen Menschen, die hier einen Urlaub genießen können, sind noch frei.

Dass der Sprühnebel der Krimmler Wasserfälle Asthmatiker und Allergiker sozusagen aufatmen lässt und ihre Symptome deutlich verbessert, hat das Team der Paracelus Medizinischen Privatuniversiät Salzburg (PMU) schon vor etlichen Jahren wissenschaftlich bewiesen.

In Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Krimml und der "Wildkogel Arena" - diese Tourismusdestination umfasst Bramberg und Neukirchen - stehen nun lange vorbereite Studien in Bezug auf die Lungenkrankeit COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) vor ihrer Umsetzung. Neben der PMU sind auch noch das Institut für Sportmedizin der Salzburger Landesklinikin sowie die Oberpinzgauer Ärztin Michaela Kaserer-Scheurer involviert.

Die an COPD leidenden Studienteilnehmer/-innen werden in drei Gruppen mit jeweils 32 Personen aufgeteilt: Die "Wandergruppe" absolviert ein 14-tägiges Ausdauer- und Krafttraining, die "Wasserfallgruppe" erhält zusätzlich Aerosol-Inhalationen an den Krimmler Wasserfällen. Die "Kontrollgruppe" verbringt die zwei Wochen ganz ohne Therapien in Krimml bzw. in der "Wildkogel Arena", kann aber im Juni 2024 ihren Gesundheitsurlaub nachholen.

Gestartet wird Ende August bzw. Anfang September dieses Jahres. Alle Teilnehmer/-innen werden vier Mal untersucht: Vor und nach ihrem Urlaubsaufenthalt und während der Nachbeobachtungsphase.

Restplätze sind noch frei, anmelden kann man sich unter dem Punkt "News" auf www.ecomedicine.cc