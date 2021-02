Medizinisches Zentrum Bad Vigaun bekommt Mitarbeiterwohnungen im Gewerbegebiet

Die Planungen dafür laufen bereits seit einer Generation: Direkt bei der S-Bahn-Haltestelle Bad Vigaun entstehen Gewerbeflächen. Das Medizinische Zentrum Bad Vigaun erhält zudem lang ersehnte Mitarbeiterwohnungen.

Ein interessantes Bauprojekt wurde heute in Bad Vigaun präsentiert. Auf einem knapp 12.000 Quadratmeter großen Grundstück sollen Bei der S-Bahn-Haltestelle Bad Vigaun insgesamt vier Bauteile errichtet werden. Geplant ist eine Kombination von Gewerbeflächen und Mitarbeiterwohnungen.

Entwickelt wird das Projekt "WohnWerk Bad Vigaun" von der Salzburg Wohnbau gemeinsam mit Immobilienentwickler Markus Friesacher aus Anif, der auch für den Vertrieb verantwortlich zeichnet.

Das Grundstück wird von der Familie Brunnauer, die den benachbarten Gasthof Langwies betreibt, im Baurecht zur Verfügung gestellt. Die Gewerbeflächen eignen sich vor allem für Geschäfte, Büros, Handelsflächen, Praxisräume, Ordinationen, Kanzleien und Dienstleistungsunternehmen. "Das Projekt ist ein wichtiger Impuls für unsere Gemeinde, denn es vereint Wirtschaftskraft mit wertvollen Mitarbeiterwohnungen. Ein zusätzlicher Pluspunkt ist der optimale Standort, der auch hervorragend autofrei erreichbar ist", sagt Bürgermeister Fritz Holztrattner (ÖVP).



Dreiviertel der Mitarbeiterwohnungen sind bereits vergeben

In drei der vier Gebäuden werden in den oberen Geschoßen insgesamt 64 Mitarbeiterwohnungen entstehen. Die meisten werden eine Fläche von 30 Quadratmeter haben, einzelne fallen auch größer aus (50 Quadratmeter). 32 Dienstnehmerunterkünfte hat sich das Medizinische Zentrum Bad Vigaun bereits gesichert. "Qualifizierte Mitarbeiter zu bekommen, ist in der heutigen Zeit nicht einfach. Wer sie hat, möchte sie auch gerne behalten und da spielen moderne Mitarbeiterwohnungen eine immer wichtigere Rolle", ist Geschäftsführer Michael Schafflinger überzeugt.

Rund 50 Prozent der etwa 3200 Quadratmeter großen Gewerbefläche sind für Interessenten bereits reserviert. "Die Nachfrage ist groß. Das Projekt stößt auf reges Interesse, denn die Einzugsachse reicht von Hallein bis Kuchl und Golling", erläutert Immobilienentwickler und -makler Markus Friesacher.

Auch ein Veranstaltungssaal wäre möglich

In einem der Bauteile ist unter dem Arbeitstitel "Treffpunkt Tennengau" auch die Realisierung eines Veranstaltungssaals mit einer Größe von 550 Quadratmetern für rund 300 Personen möglich. "Das Projekt ist sehr durchdacht und wird sich mit einer gut gegliederten Struktur, die zwischen den Baukörpern Platz für großzügige Freiflächen schafft, optimal in die Umgebung einfügen. Durch den Wegfall der Grundkaufkosten aufgrund des Baurechts werden auch die Mieten attraktiv sein", sagt Salzburg Wohnbau-Geschäftsführer Christian Struber, der bis zum Herbst mit einer Baubewilligung rechnet.



Quelle: SN