Medizintechnik knapp: Gurgeltests an Salzburger Schulen starten verspätet

Weil ein Scangerät zur korrekten Zuordnung der Proben derzeit nicht verfügbar ist, kann die "Gurgelstudie" diese Woche noch nicht starten.

Die Coronastudie des Bildungsministeriums, die Ende der Woche an Salzburger Schulen hätte starten sollen, wurde verschoben. Der Hintergrund: Offenbar gab es Lieferschwierigkeiten bei einem Scangerät. Das wird benötigt, um die abgenommenen Proben richtig zuzuordnen. Entsprechende SN-Informationen bestätigte am Montag eine Sprecherin von Bildungsminister Heinz Fassmann (ÖVP).

Der Start der Studie in Salzburg verspätet sich um zwei Wochen. Das mache aber für das gesamte Projekt keinen Unterschied, heißt es vonseiten des Ministeriums. Wie berichtet, will das Bildungsministerium an ausgewählten ...