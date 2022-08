Mega-Kryptobetrug in Salzburg: Ermittler forschten Täter aus

Zwei einschlägig gesuchte Israeli hatten einer 52-jährigen Salzburgerin über eine gefakte Trading-Plattform 143.000 Euro entlockt.

Anfang August hatte die Polizei von einem besonders drastischen Fall von Kryptobetrug berichtet, dem eine Salzburgerin (52) zum Opfer gefallen war. Die Frau hatte sich im Sommer 2020 auf einer Online-Handelsplattform angemeldet, auf der ihr hohe Gewinne bei Investments in die Kryptowährung Bitcoin in Aussicht gestellt wurden. Sofort kontaktiert und geschickt eingelullt von "Experten", überwies sie von ihrem Konto bis zum Juli 2022 immer wieder Geldbeträge, die letztlich im Zugriff der Täter landeten. Statt die ihr suggerierten Gewinne einkassieren zu können, waren letztlich 143.000 investierte Euro weg.

Am Mittwoch meldete die Polizei nun, dass es Salzburger Cybercrime-Ermittlern gelungen ist, zwei Männer auszuforschen, die die 52-jährige Frau betrogen haben. Es handelt sich demnach um zwei Israeli: der eine, ein 39-Jähriger, wird demnach bereits seit Längerem wegen gleichgelagerten Anlagebetrugs in Finnland mittels Europäischem Haftbefehl gesucht; der andere, 55 Jahre alt, ist wiederum in Österreich bereits wegen Krypo-Betrügereien bekannt. Die beiden Cyberkriminellen sind jedoch nach wie vor "unbekannten Aufenthalts" - die Ermittlungen laufen weiter auf Hochtouren.

Laut Sasa Seslija, Ermittler bei der Salzburger Polizei, soll der 55-jährige Israeli bereits ein Mal eine Frau in Salzburg mittels betrügerischem Anlagebetrug abgezockt haben. Seslija zu den SN: "Dabei geht es um einen Schaden in Höhe von 70.000 bis 80.000 Euro."

Die Polizei rät dringend dazu, Online-Handelsplattformen, die lukrative Gewinne suggerieren, über die Finanzmarktaufsicht (FMA) zu überprüfen. Auf der FMA-Internetseite (www.fma.gv.at) gebe es etwa ständig aktualisierte Investorenwarnungen; zudem könne man dort eruieren, ob die Trading-Plattform, auf die man etwa im Internet gestoßen ist, überhaupt registriert bzw. lizenziert ist.