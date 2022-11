Megaprojekt S-Link: Untergrund bis Salzburg-Süd wird untersucht

Zwischen Lokalbahnhof und Mirabellplatz sind die Bodenuntersuchungen abgeschlossen. Die Ergebnisse würden "den Erwartungen entsprechen". Nun folgen ab Dezember Sondierungen bis Salzburg-Süd.

Die Vorbereitungsarbeiten für das Projekt S-Link, also die unterirdische Verlängerung der Lokalbahn vom Salzburger Hauptbahnhof über den Mirabellplatz bis in die Akademiestraße und in weiterer Folge bis nach Hallein, laufen. Seit Monaten werden Bodenproben gezogen. Anfang Dezember werden die Baugrunderkundungen nun auf den Abschnitt vom Mozartsteg bis Salzburg-Süd ausgeweitet. Das gab die Projektgesellschaft am Dienstag bekannt. "Im kommenden Jahr werden rund 100 Sondierungen und Bohrungen in diesem Bereich durchgeführt. Dabei werden auch Standorte abseits des Trassenverlaufs untersucht. Diese dienen unter ...