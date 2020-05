Megaprozess im Kolpinghaus: War Kroate der Boss einer großen Drogenbande?

Salzburger Geschworenenverfahren gegen 14 Angeklagte wurde ausgelagert. Bande soll unter Führung von 50-Jährigem den Pinzgau mit kiloweise Suchtgift versorgt haben.

Es ist das derzeit größte in Österreich anhängige Geschworenenverfahren, das am Mittwoch in Salzburg startete. Und dies an ungewöhnlichem Ort. Um die Covid-19-Schutzbestimmungen bestmöglich einhalten zu können, nahmen die gut 40 Prozessbeteiligten - neben 14 Angeklagten deren zehn Verteidiger, die acht Haupt- und vier Ersatzgeschworenen, die drei Berufsrichter, Staatsanwältin und Dolmetscher - nicht im Schwurgerichtssaal des Landesgerichts Platz, sondern im großen Saal des Kolpinghauses in Itzling. Zwischen den Plätzen wurden Plexiglasscheiben angebracht. Um den Sicherheitsabstand (1,5 bis zwei Meter) einhalten zu können, sitzen die Angeklagten auf der Galerie, Medienvertreter und Zuhörer müssen den auf 22 Verhandlungstage angesetzten Prozess (Urteil geplant für Ende Juni) in einem Nebensaal via Bildschirm verfolgen.

Auch inhaltlich ist der Drogenprozess sehr ungewöhnlich. Weil dem Hauptangeklagten - einem 50-jährigen Kroaten - bei anklagekonformer Verurteilung zehn bis 20 Jahre oder sogar lebenslange Haft drohen, muss vor einem Schwurgericht verhandelt werden. Dem schwer einschlägig vorbestraften Kroaten, er lebte zuletzt im Pinzgau, wird in der Anklage von Staatsanwältin Sandra Lemmermayer angelastet, Chef einer großen, international agierenden kriminellen Vereinigung gewesen zu sein. Unter seiner Führung soll die 22-köpfige Bande, arbeitsteilig organisiert, insgesamt zwei Dutzend Kilo Suchtgift - 3,7 Kilo Kokain, 12,6 Kilo Speed , 7,5 Kilo Cannabis sowie Ecstasy - vornehmlich im Raum Pinzgau mit Gewinn verdealt haben. Bezugsländer der Drogen: Belgien, Holland, aber auch die Dominikanische Republik.

Abseits von bereits gesondert verurteilten oder nicht näher bekannten Mittätern klagte die Staatsanwältin letztlich 15 Personen an - elf Männer und vier Frauen im Alter zwischen 27 und 65 Jahren. Sieben Angeklagte sind Österreicher, vier Kroaten, dazu kommen noch ein Belgier, ein Niederländer sowie eine Slowenin und eine Deutsche - Letztgenannte ist die zuletzt im Pinzgau als Kellnerin tätig gewesene Freundin des mutmaßlichen Bosses. Fast alle Angeklagten sind im Pinzgau wohnhaft. Zum Prozesstart saßen auch fast alle auf der Galerie, einzig der älteste Beschuldigte, ein Niederländer, konnte wegen der geschlossenen Grenzen nicht mehr rechtzeitig aus der Auslieferungshaft in Holland nach Salzburg überstellt werden, betonte Christian Hochhauser, der Vorsitzende Richter.

"Der Hauptangeklagte ist zweifellos der Boss der Bande. Er ist schon seit den 90er Jahren im Drogenhandel aktiv - das ist seine Profession", so die Staatsanwältin im Anklagevortrag. Der 50-jährige Kroate sei deswegen schon im Deutschland (1996), in Frankreich (2008) und in Schweden (2009) zu insgesamt rund 13 Jahren Gefängnis verurteilt worden, betonte Lemmermayer. Ihrer 144-seitigen Anklage zufolge hatte der Hauptangeklagte seit 2017 im Raum Zell am See "als U-Boot" gelebt: "Von einer unscheinbaren Wohnung aus, die auf einen Bekannten angemeldet war, zog er die Fäden. Die Wohnung diente als Suchtgiftbunker. Er war bedacht darauf, in Österreich nirgends aufzuscheinen. Für seine Drogenbeschaffungsfahrten hat er zum Teil ein unauffälliges Auto benutzt, das auf eine Mitangeklagte angemeldet war."

Apropos Beschaffungsfahrten: Laut Lemmermayer holte der Hauptangeklagte das Gros des Suchtgifts persönlich aus Belgien und den Niederlanden - zumeist mit dem unscheinbaren Auto und später, getarnt als Geschäftsreisender im Anzug und mit Aktentasche, auch per Flugzeug: "Zum Verkauf hat er sich einen Ring einheimischer Subdealer (das Gros der Mitangeklagten, Anm.) aufgebaut. Diese waren in der Gastronomie, in Nachtklubs oder in einem Wettbüro tätig und haben dort Abnehmer lukriert." Die Bande war demnach zwischen April 2018 bis März 2019 aktiv, intensive Telefonüberwachung führte zu den Festnahmen. In ihren Handygesprächen bedienten sich die Angeklagten eigener Sprachcodes - so sei etwa für Kokain wiederholt das Wort "Bananen" verwendet worden.

Die Verteidiger der höchstens teilgeständigen Beschuldigten übten harsche Kritik an der Anklage. Diese stütze sich nur auf Vermutungen, die angelasteten Mengen seien "durch nichts bewiesen". Der Anwalt des Hauptangeklagten, Andreas Lang: "Er wohnte in einer heruntergekommenen Wohnung und fuhr mit einem rostigen Auto herum. Lebt so ein Drogenboss. Sicher nicht." Sein Mandant, so Lang, habe Suchtgift "in kleinsten Mengen" nach Österreich gebracht: "Er hat die Drogen in einer kleinen Aktentasche verstaut und Freunden überlassen - zum Einkaufspreis".