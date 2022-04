Mehr als 100 Mails und tägliche Anrufe: 28-jährige Patientin stalkte Zahnarzt monatelang

Laut Anklage ist der Zahnarzt Opfer einer besonders anhänglichen Patientin geworden. Diese stand am Donnerstag in Salzburg wegen Stalkings vor Gericht. Sie gab an, sie habe "sich spirituell zu ihm hingezogen" gefühlt. Der Richter verurteilte sie zu zwei Monaten bedingter Haft - nicht rechtskräftig.

SN/APA (Pfarrhofer)/HERBERT PFARRHOFER Weil die Mails und Anrufe nicht weniger wurden, wandte sich der 33-jährige Zahnarzt an ein Beratungszentrum. Dieses wiederum riet ihm, die Polizei zu kontaktieren.