Mehr als 270 Einsätze in einem Jahr: Profi-Ersthelfer retten Leben mit eigenem Einsatzfahrzeug

First Responder Teamleiter Reinhard Aichhorn in Wagrain.

Holzer: "First Responder sind wichtiger Teil der Rettungskette"

"In Gemeinden, die weiter von unseren Rotkreuz-Dienststellen entfernt sind, stellen First Responder eine wichtige Ergänzung zum Rettungsdienst dar", sagt Landesrettungskommandant Anton Holzer und ergänzt: "Alle First Responder versehen ihre Tätigkeit ehrenamtlich, dafür gebührt mein besonderer Dank."

First Responder sind Rettungssanitäter mit spezieller Ausrüstung, die bei Notfällen in der Nähe ihrer Wohnorte alarmiert werden und so häufig schon vor der Rettungsmannschaft eintreffen und erste Rettungsmaßnahmen durchführen können.

Mehr als fünf Einsätze pro Woche

Bei exakt 278 Notfällen waren die First Responder mit dem neuen Fahrzeug seit dem Start im letzten Jahr im Einsatz - das sind statistisch gesehen mehr als fünf Einsätze pro Woche. Diese Bilanz macht deutlich, wie wichtig das First-Responder-System als Teil der Rettungskette in der Region ist.