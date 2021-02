Mehr als 50.000 Fans verfolgen Musiksession aus Obertauern

Der Live-Stream der beiden Djs wurde rasch zum Internethit. Fans im Skidress feierten von Zuhause vor ihren Bildschirmen mit.

"Normalerweise steppt bei uns um die Zeit der Bär, aber nein. In der Coronazeit ist alles anders, da blutet einem das Herz, eine emotionale Herausforderung", klagte Martina Krings, Wirtin der geschlossenen Hochalm im Skigebiet von Obertauern. Dann kam die Idee, die vielen Stammgäste, vor allen in Deutschland und Holland, aber auch in Österreich etwas aufzumuntern und ihnen Verbundenheit zu zeigen.

Das schafften am Samstagnachmittag die beiden DJs Xandl und Simon, die zwei Stunden lang ihre Après-Ski-Musik auflegten und ...