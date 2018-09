Mehr als 550.000 Einwohner: Fünf Bezirke wachsen, nur der Lungau schrumpft

Im Bezirk Tamsweg leben 3,2 Prozent weniger Menschen als noch vor zehn Jahren. Der Zentralraum um die Stadt Salzburg verzeichnet hingegen beträchtliche Zuwachsraten.

Salzburg wächst weiter: Zu Beginn dieses Jahres wohnten 552.579 Menschen im Bundesland. Im Vergleich zum Vorjahr sind das um 3.316 Menschen mehr (plus 0,6 Prozent). In den vergangenen zehn Jahren ist die Einwohnerzahl um 5,1 Prozent gestiegen, wie die Landesstatistik am Montag mitteilte. Demnach ist gut ein Viertel des Bevölkerungsplus auf den Geburtenüberschuss und zu rund drei Viertel auf Zuzug zurückzuführen.

Fünf der sechs Salzburger Bezirke haben Zuwächse verzeichnet, nur der Lungau schrumpft. In den vergangenen zehn Jahren hat der Flachgau am stärksten zugelegt (plus 8,1 Prozent) - mit 151.256 Einwohnern leben dort nur noch rund 2000 Menschen weniger als in der Stadt Salzburg.

Auch im Tennengau (plus 7,0 Prozent), in der Stadt Salzburg (plus 5,0 Prozent), im Pinzgau (plus 3,2 Prozent) und im Pongau (plus 2,5 Prozent) lebten Anfang des Jahres mehr Menschen als noch vor zehn Jahren. Der Bezirk Tamsweg hingegen musste seit 2008 ein Bevölkerungsdefizit von 3,2 Prozent hinnehmen.

Laut Landesstatistik lebten mit Jahresbeginn in sieben der 119 Salzburger Gemeinden mehr als 10.000 Menschen. In ebenfalls sieben Gemeinden waren es weniger als 500 Personen - vier davon liegen im Lungau. Die "jüngste" Gemeinde ist Werfenweng. Dort sind die Einwohner durchschnittlich 37,7 Jahre alt. Als "älteste" Gemeinde gilt Bad Gastein mit einem Altersschnitt von 46,6 Jahren.



Quelle: SN