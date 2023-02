Mehr als 6000 Partygäste feierten am Ball der HTL Salzburg durch die Nacht

Zu Spitzenzeiten seien bis zu 6000 Besucherinnen und Besucher gleichzeitig vor Ort gewesen, schildert HTL-Salzburg-Schulsprecher und Vorstand des Ballkomitees David Obermaier. Mit 6200 verkauften Tickets war die Veranstaltung, der Maturaball der HTL Salzburg, am Samstagabend im Messezentrum und der Salzburgarena restlos ausverkauft. "Mit Mitarbeitern und Security waren wir 6400 Leute", sagt David Obermaier. Was ihn besonders freut: Das Partymachen stand im Vordergrund, es sei zu keinen Handgreiflichkeiten oder anderen Vorfällen gekommen. Das bestätigte am Sonntag auch die Salzburger Polizei. Gefeiert wurde bis weit in die Morgenstunden, mehr als 500 Ballbesucherinnen und Ballbesucher wurden bei der After Party im Nachtclub City Beats in der Salzburger Altstadt gezählt. Sechs Monate haben David Obermaier und seine Kolleginnen und Kollegen an den Ballvorbereitungen gearbeitet. "Das war es wert", meinte der junge Mann am Sonntagvormittag.