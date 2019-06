Mehr als Tausend E-Mails: Frau stalkte Salzburger Psychologen über Jahre

51-jährige Frau belästigte Salzburger Akademiker seit 2013 mit eine enormen Flut an E-Mails, SMS und Sprachanrufen. Jetzt erhielt sie bedingte Haft - der Richter verhängte zudem ein Kontaktverbot.

"Schweres seelisches Ungemach", so betonte Opferanwalt Bernhard Loimer, sei seinem Mandanten durch die Angeklagte zugefügt worden. Und dies über einen sehr langen Zeitraum. Tatsächlich hatte die 51-jährige Frau, die am Montag wegen "beharrlicher Verfolgung", besser bekannt als Stalking, am Landesgericht ...