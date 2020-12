Mehr Infektionen im Jänner: Wird die Skisaison in Salzburg unmöglich?

Sanitätsdirektorin Petra Juhasz sagt, dass der Lockdown nicht den gewünschen Erfolg brachte. Die gesellige Weihnachtszeit dürfte Salzburg einen neuerlichen Anstieg der Infektionen bringen.

Das Sinken der Zahlen ist vorbei. Seit vergangenem Wochenende sind in Salzburg die Infektionszahlen wieder gestiegen. Nach einem Zwischenhoch Mitte der Woche - bedingt durch die Massentests - ging die Zahl der Neuinfektionen am Freitag zwar wieder etwas zurück. Mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 299 lag man immer noch deutlich über dem zwischenzeitlichen Tiefstand von 255 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche am 10. Dezember.

Auch das war noch zu hoch, sagt Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz. "Die Zahlen sind ...