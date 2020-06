Eine Million Euro investiert der Alpenverein in die Wiechenthalerhütte in Saalfelden. In Zeiten des Abstands wurde die große Terrasse schon zur enormen Hilfe.

Am Kienalkopf, auf 1752 Meter Seehöhe, rührt sich viel. Die Baustelle bei der Peter-Wiechenthaler-Hütte nimmt Formen an. Mächtig erscheint der Zubau beim ersten Anblick, imposant der Ausblick auf der neuen Terrasse. Ebenso der Stubenbereich mit seinen Panoramafenstern. "Unter ...