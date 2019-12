Mehrere Alkolenker in Salzburg aufgehalten

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu mehreren Zwischenfällen mit alkoholisierten Lenkern und Fahrgästen.

Weihnachtsfeiern und sonstige Umtrünke machen sich im Straßenverkehr bemerkbar. Für Salzburg vermeldete die Landespolizeidirektion gleich mehrere Vorkommnisse mit alkoholisierten Lenkern sowie einem Betrunkenen, der aggressives Verhalten zeigte.

In Hallein wurde der Polizei am Freitag gegen 20 Uhr telefonisch mitgeteilt, dass eine offensichtlich alkoholisierte Pkw-Lenkerin auf der Halleiner Landesstraße unterwegs ist. Das Fahrzeug konnte von der Polizei angehalten werden. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 3,12 Promille. Der 52-jährige Lenkerin wurde der Führerschein abgenommen. Nachträgliche Erhebungen ergaben, dass die Frau einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursachte und Fahrerflucht beging. Die Übertretungen werden der Bezirkshauptmannschaft Hallein zur Anzeige gebracht

Um kurz vor Mitternacht ereignete sich ein weiterer Zwischenfall in Hallein. Ein 46-jähriger Pkw-Lenker fuhr auf der Salzburgerstraße in Richtung Grödig. Er hantierte mit seinem Mobiltelefon und übersah dabei den Kreisverkehr. Er fuhr geradeaus über die Grünfläche und streifte eine Betonskulptur. Der Alkotest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Dem Lenker wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen.

Ein 26-Jähriger Salzburger fuhr am Freitag gegen 18:15 Uhr mit einem Kleintransporter auf der Mondseestraße von Zell am Moos Richtung Mondsee. Im Gemeindegebiet von Tiefgraben dürfte er den vor ihm fahrenden Pkw übersehen haben. Es kam zur Kollision. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Pkw um 180 Grad gedreht und kam auf dem zweiten rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Der Transporter kam durch den Aufprall von der Fahrbahn ab. Der 53-Jährige Pkw-Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landeskrankenhaus Vöcklabruck eingeliefert. Ein Alkomat zeigte einen Wert von 1,76 Promille beim 26-Jährigen an. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Die B154 war für die Dauer von zirka 40 Minuten nur in einer Fahrtrichtung befahrbar.

Bei einer Verkehrskontrolle in Bad Hofgastein am Samstag um kurz vor ein Uhr stellten Beamten bei einem 20-jährigen Lenker Alkoholisierungsmerkmale fest. Der Lenker hatte 1,24 Promille im Blut. Die Beamten nahmen dem Einheimischen den Führerschein ab und untersagten die Weiterfahrt. Der Mann wird nun angezeigt.

Auch alkoholisierte Fahrgäste stiften Unruhe

Gegen 23 Uhr machte in der Stadt Salzburg ein Taxifahrer gegenüber der Polizei auf sich aufmerksam und teilte mit, dass soeben ein Fahrgast, ohne den Fuhrlohn zu entrichten, das Taxi verlassen habe. Die Polizisten konnten in weiterer Folge einen 26-jährigen Bosnier anhalten und einer Personenkontrolle unterziehen. Im Zuge dieser Kontrolle verhielt sich der Mann äußerst aggressiv. Trotz mehrmaliger Aufforderung durch die Beamten stellte dieser sein "aggressives Verhalten" nicht ein, wie die Landespolizeidirektion Salzburg mitteilte. Er wurde daraufhin festgenommen. Im Zuge der Festnahme versetzte er einem der Polizisten mit der Faust einen Schlag ins Gesicht. Ein Alkotest beim Bosnier ergab 1,68 Promille. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert.

