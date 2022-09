Mehrere Alkolenker in Salzburg aus dem Verkehr gezogen

Am Donnerstag wurden laut Presseausendung der Polizei mehrere Alkolenker im Salzburger Land aus dem Verkehr gezogen. Einem 50-jährigen Pinzgauer wurde mit über zwei Promille der Führerschein vorläufig abgenommen.

Am späten Nachmittag des 22. September stürzte eine 60-jährige Salzburgerin mit ihrem Fahrrad in der Gaisbergstraße. Die Frau verletzte sich dabei und wurde nach der Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Der Alkotest bei der 60-Jährigen ergab einen Wert von 2,3 Promille. Die 60-Jährige wird angezeigt.

Am späten Abend hielten Polizisten im Ortsgebiet von Zell am See einen PKW aufgrund seiner auffälligen Fahrweise an. Bei der anschließenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle ergab der Alkotest mit dem Lenker, einem 50-jährigen Pinzgauer, einen Messwert von 2,08 Promille. Die Polizisten nahmen dem 50-Jährigen den Führerschein vorläufig ab und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Gegen Mitternacht ereignete sich dann ein weiterer Fall. Dabei kam eine 27-jährige Einheimische mit ihrem PKW am Schiedweg im Gemeindegebiet von Großarl von der Straße ab und das Fahrzeug schließlich auf der Fahrzeugseite zum Liegen. Die 27-Jährige blieb unverletzt, der PKW wurde erheblich beschädigt. Der Alkotest verlief mit 1,28 Promille positiv, weshalb ihr der Führerschein vorläufig abgenommen wurde.

Wenig später touchierte ein 39-jähriger Pongauer im Gemeindegebiet von Schwarzach aus bisher unbekannter Ursache eine Verkehrsinsel. Der 39-Jährige blieb dabei unverletzt. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden. Der Alkotest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,24 Promille, weshalb ihm die Polizisten an Ort und Stelle den Führerschein vorläufig abnahmen.